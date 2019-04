sanzioni consob

Banca 121, confermate sanzioni a consigliere per My Way e For You

Corte di cassazione - Sentenza 9 aprile 2019 n. 9908

La Cassazione, sentenza n. 9908 di oggi, chiude la lunga vicenda processuale di un altro membro non esecutivo del Cda di Banca 121 (poi acquisita dal Monte Paschi), sanzionato nel 2005 da Consob insieme ad altri 43 manager dell'istituto ad oltre 3,3mln di euro per una serie di violazioni nell'offerta dei prodotti finanziari "My Way" e "For You" al pubblico. In particolare, il consigliere era stato "multato" per oltre 73 mila euro, cifra poi rideterminata al ribasso in 35.300 euro dalla Corte di ...

