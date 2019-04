"Continue revisioni della Costituzione, per inseguire idee settoriali di miglioramento, rischiano di avere un impatto sulla società grave, scuotendo il consenso sull'intero impianto costituzionale e finisce per essere percepito come una componente ondivaga dell'ordinamento, al pari di qualunque legge ordinaria, che viene modificata a seconda delle esigenze e degli umori del momento". Lo ha detto il presidente della Corte Costituzionale, Giorgio Lattanzi, intervenendo in apertura del Salone della Giustizia, in corso a Roma.

"Non si può pensare che una modificazione dell'assetto organizzativo - ha spiegato il presidente della Consulta – non abbia ripercussioni sulla sfera dei diritti e della libertà, è ciò deve indurre a prudenza quando si vuole mettere mano anche ad aspetti che appaiono marginali, perché le ricadute possono essere ben più vaste".

"La Costituzione non è solo la nostra legge fondamentale, è anche e soprattutto un'idea di società democratica, alla cui base c'è la persona, ogni persone, con i suoi diritti ma anche 'doveri inderogabili': "un'idea di società pluralista, aperta e tollerante, in cui le ragioni dell'autorità si confrontano con quelle della persona, con i suoi diritti e con le sue tutele, che però non sono necessariamente destinate a prevalere". "Per ogni persona - ha aggiunto - la Costituzione è una protezione, ma è anche un punto di riferimento e una guida".