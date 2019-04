sanzioni amministrative

Banca Salento (Mps), ok sanzioni per 1,7mln a 19 manager

Corte cassazione - Sentenza 11 aprile 2019 nn. 10179 e 10180

La Cassazione, con due sentenze depositate oggi nn. 10179 e 10180, ha definitivamente respinto il ricorso di 19 esponenti di spicco - amministratori dirigenti e sindaci - della Banca del Salento, ora Monte Paschi di Siena, sanzionati per oltre 1,7mln di euro per violazioni della normativa bancaria consistenti in irregolarità nel collocamento di prodotti finanziari ai risparmiatori (My Way e For You).

