Settanta toghe in più per ridare fiato alla Cassazione alla prese con un carico di lavoro sempre più pesante e che non ha paragoni con quelle delle altre Corti Supreme: le ha previste la legge di Stabilità nell'ambito del complessivo incremento dell'organico della magistratura di 600 unità finalizzato a migliorare l'efficienza della giustizia.

L'aumento maggiore riguarda i giudici: ce ne saranno 52 (di cui 4 presidenti di sezione) in aggiunta agli attuali "ermellini". Diciotto invece i pm (tra loro un nuovo avvocato generale) che andranno a rafforzare la Procura generale della Cassazione, secondo il piano messo a punto dal ministero della Giustizia. Un progetto che ha già ricevuto un primo "ok" dal Csm, che domani darà il suo definitivo via libera in un plenum a cui parteciperà il Guardasigilli Alfonso Bonafede. Lo farà esprimendo "apprezzamento" perchè con l'aumento di organico sono state anche stanziate le risorse necessarie alle assunzioni e perché contemporaneamente si procederà al potenziamento del personale amministrativo (da qui al 2017 circa 5mila in più). La scelta di partire dalla Cassazione è legata "all'aggravarsi della situazione del contenzioso e del complessivo incremento dei procedimenti iscritti", come sottolinea la relazione di via Arenula. C'è un "costante aumento delle sopravvenienze e delle pendenze nel settore civile (soprattutto nella materia tributaria e della protezione internazionale)" e si registrano "difficoltà" anche nel settore penale, dove la diminuzione delle pendenze - che pure si inizia a registrare - appare piuttosto modesta ((dal 2009 al 2018 si è passati da 25.560 a 24.609 fascicoli pendenti).

Una situazione che non ha riscontro fuori dai nostri confini. Secondo l'ultimo rapporto Cepej relativo al 2018, a fronte di 226 sopravvenienze per ogni giudice italiano di legittimità (affari civili e penali complessivamente considerati), ce ne sono 173 nelle omologhe Corti in Spagna e 81 in Francia. Quanto ai procedimenti pendenti civili e penali ogni "ermellino" ne ha 378, mentre i suoi colleghi spagnoli e francesi hanno un fardello decisamente più leggero (rispettivamente 167 e 75). Tutto questo nonostante "le

performance dei giudici italiani siano tra le più elevate tra i Paesi considerati", come nota il Csm e come riconosce anche il ministero che parla di "eccellente lavoro della magistratura di legittimità" . Un dato quindi che "rende evidente che soltanto l'aumento degli organici potrà consentire di affrontare più adeguatamente le criticità" della Cassazione, convengono Csm e ministero.