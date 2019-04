Cassa forense: avanzo d'esercizio di 734,6 mln, redditi su dello 0,5%

bilancio 2018

Il Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza forense ha approvato il Bilancio 2018, che vede "un avanzo d'esercizio di 734,6 milioni di euro", mentre "il patrimonio netto ammonta a 11.894 milioni, in crescita rispetto agli 11.159 milioni di euro" dell'anno precedente. Nel 2018 le entrate contributive dell'Ente pensionistico, presieduto da Nunzio Luciano, sono state pari a 1.632 milioni di euro, a fronte di 1.678 milioni di euro del 2017. Su questo dato, spiega una nota della Cassa, incide l'azzeramento nel conto economico dei "contributi integrativi-minimi obbligatori" a seguito della temporanea abrogazione di detta contribuzione per il quinquennio 2018-2022.



La spesa per pensioni sale nel 2018 a 820 milioni di euro, la spesa per l'assistenza si attesta sui 63 milioni di euro. Gli iscritti alla Cassa al 31 dicembre 2018 sono 243.073 e il reddito professionale Irpef medio annuo prodotto nel 2017 è pari a euro 38.620, con un incremento dello 0,5% rispetto all'anno precedente. Le donne rappresentano il 47,9% degli iscritti e il loro reddito medio Irpef nel 2017 è di 23.500 euro.



"Cassa Forense – ha dichiarato Nunzio Luciano – sostiene politiche attive per la crescita dell'Avvocatura ed assicura agevolazioni agli iscritti durante l'intera vita professionale sia in ambito previdenziale che assistenziale, sempre nella garanzia della sostenibilità di lungo periodo."



Dopo l'approvazione del bilancio, il Comitato dei Delegati ha provveduto al rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione. Sono stati eletti Consiglieri di Amministrazione per il quadriennio 2019/2022 gli Avvocati Luigi Bonomi dell'Ordine Forense di Varese, Camillo Cancellario dell'Ordine Forense di Benevento, Giulio Pignatiello dell'Ordine Forense di Foggia, Roberto Uzzau dell'Ordine Forense di Sassari, Nicolino Zaffina dell'Ordine Forense di Lamezia Terme.

Restano in carica il Presidente Avv. Nunzio Luciano dell'Ordine Forense di Campobasso, e i Consiglieri di Amministrazione Avv. Gianrodolfo Ferrari dell'Ordine Forense di Como, Avv. Giuseppe La Rosa Monaco dell'Ordine Forense di Catania, Avv. Valter Militi dell'Ordine Forense di Messina, Avv. Giulio Nevi dell'Ordine Forense di Latina, Avv. Annamaria Seganti dell'Ordine Forense di Genova. Il nuovo Consiglio di Amministrazione si insedierà dal 15 maggio prossimo Il Presidente Luciano rivolge ai Consiglieri di Amministrazione uscenti i più sentiti ringraziamenti per l'impegno profuso ed esprime le congratulazioni e gli auguri di un proficuo lavoro al nuovo Consiglio di Amministrazione.