Arriva in «Gazzetta Ufficiale, la n. 92 del 18 aprile 2019, la legge 12 aprile 2019 n. 31 recante "Disposizioni in materia di azioni di classe". L'entrata in vigore tuttavia, si legga all'articolo 7, è rinviata di dodici mesi «al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche». Le disposizioni della legge, prosegue la norma, «si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore». «Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore».

IL TESTO IN GAZZETTA