estinzione del rapporto

Dipendente Entrate licenziabile per consulenza in causa contro Fisco

Corte di cassazione - Sentenza 24 aprile 2019 n. 11237

Sì al licenziamento senza preavviso del dipendente della Agenzia delle Entrate che svolge «attività di consulenza fiscale in favore di un privato nell'ambito di una vertenza in cui era contrapposto il proprio datore di lavoro», vale a dire il Fisco. In tal modo infatti il funzionario ha violato «l'obbligo di fedeltà ed esclusività della prestazione e del divieto di svolgimento di attività in conflitto di interessi». Con questa motivazione, la Sezione lavoro della Cassazione, sentenza 11237 di oggi, ...

