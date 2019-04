TITOLI BANCARI

L'assegno circolare non si incassa entro 8 giorni dall'emissione ma dopo tre anni

Corte di cassazione - Sezione VI civile- Ordinanza 30 aprile 2019 n. 11387

L'assegno circolare può essere cambiato nel termine triennale dall'emissione e non come per gli assegni normali entro otto giorni dalla sottoscrizione...

