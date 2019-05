Tirocini presso gli uffici giudiziari, al via le domande per le borse di studio

in gazzetta

È stato pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 100 del 30 aprile 2019 il decreto del Ministero della Giustizia 31 dicembre 2018 recante "Determinazione annuale delle risorse destinate all'attribuzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini formativi presso uffici giudiziari e per la definizione dei requisiti per la presentazione delle domande - Anno 2018". L'ammontare delle risorse è stato fissato nel limite di 10.819.603 euro.

L'accesso al beneficio della borsa di studio, si legge nel decreto, ha luogo fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine di graduatoria, formata in base al valore crescente dell'Isee calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario.

La domanda deve contenere: a) le generalità e i dati anagrafici del richiedente; b) il codice fiscale; c) la data di inizio del tirocinio; d) il valore dell'indicatore Isee calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario; e) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria presso cui l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa alla borsa di studio.

La domanda deve essere presentata all'ufficio giudiziario della giustizia ordinaria o amministrativa presso il quale è svolto il tirocinio formativo entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta. L'importo è determinato in quattrocento euro mensili. La graduatoria è su base nazionale. In caso di pari valore dell'Isee saranno preferiti gli aspiranti borsisti di più giovane età.