Cassazione: vaccino antinfluenzale, no risarcimento se manca nesso con patologia

Non spetta alcuna risarcimento del danno per la malattia sorta pochi giorni dopo la somministrazione del vaccino antinfluenzale se la letteratura scientifica esclude l'esistenza di un nesso causale. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 12285 di oggi, giudicando inammissibile il ricorso di una donna, che aveva contratto la "poliradicolonevrite acuta di Guillain Barrè", nei confronti del proprio medico di base che le aveva somministrato il vaccino antinfluenzale di categoria "A". Nella fase di merito, il Tribunale di Torino aveva negato il risarcimento alla luce del fatto che la Ctu aveva stabilito che la malattia «non era causalmente riconducibile alla vaccinazione». «La condotta negligente ascritta al medico (e cioè l'omissione della predetta informazione) e l'eseguita vaccinazione antinfluenzale non potevano pertanto essere in nesso causale con il reclamato danno biologico». Per la Suprema corte è da ritenersi inammissibile anche il secondo motivo di ricorso che lamentava la lesione del diritto all'autodeterminazione, non essendo stata inizialmente formulata alcuna domanda sulla lesione di tale diritto. Si tratta, infatti, chiarisce la Corte, di due diverse deduzioni: l'una riguarda la lesione del diritto alla salute; l'altra, del diritto all'autodeterminazione nel sottoporsi a trattamento terapeutico.