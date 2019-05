Intervenire sulle "parti mancanti" della legge sul Biotestamento del 2017. E' la strada che Marta Cartabia, vice presidente della Corte costituzionale, indica al legislatore come modo per superare i vuoti di tutela indicati dall'ordinanza della Consulta sull'aiuto al suicidio. "Sarebbe la sede più appropriata per completare il disegno nelle parti mancanti" dice Cartabia, intervenendo a un convegno sul tema del fine vita in corso al Csm. La Corte con la sua ordinanza che riguardava il caso del Dj Fabo "ha sospeso il giudizio, ma lo ha rinviato a una data certa. Dunque la Corte il 24 settembre deciderà - nota la vice presidente della Consulta - Se il legislatore dirà la sua , la Corte ne terrà conto, viceversa dovrà concludere il giudizio".