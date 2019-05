È stata siglata, oggi, la convenzione tra l'Agenzia del Demanio e il Consiglio Nazionale del Notariato per effettuare le procedure di vendita degli immobili dello Stato anche attraverso la Rete Aste Notarili (RAN), il sistema di aste telematiche costituito da una rete di oltre mille notai su tutto il territorio italiano. Lo comunica il notariato con una nota.

In particolare la collaborazione è funzionale a supportare il programma di dismissioni 2019-2021 stabilito dalla Legge di Bilancio (art.1 comma 422 della legge 30 dicembre 2018 n. 145) che prevede la vendita di immobili pubblici, anche di proprietà dello Stato, non utilizzati per finalità istituzionali, da individuarsi con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta dell'Agenzia del Demanio.

Con la RAN, spiega la nota, è possibile offrire un sistema di aste telematiche notarili che si caratterizza per sicurezza, eliminando il rischio di turbative e di furti di identità digitale; tracciabilità degli atti e dei soggetti che partecipano alla procedura e applicazione normativa antiriciclaggio; accessibilità dei cittadini che possono partecipare a distanza attraverso gli studi notarili dislocati sull'intero territorio; trasparenza in quanto gli attori del sistema assistono, in tempo reale, a tutti gli eventi; orientamento dei cittadini che possono richiedere ai notai informazioni giuridiche, fiscali o pratiche.

"Siamo contenti - ha dichiarato il presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, Salvatore Lombardo - che anche l'Agenzia del Demanio abbia scelto di appoggiarsi alla RAN per il suo piano di dismissioni, visti i positivi risultati e le caratteristiche distintive del sistema implementato dal Notariato. Attraverso la RAN e gli avvisi sul sito web "Avvisi Notarili" sono stati perfezionati 109 Bandi d'asta telematici di 9 Enti Pubblici per un valore totale di aggiudicazione di quasi 187 milioni di euro".

"Con questa collaborazione l'Agenzia introduce una nuova modalità di vendita che consentirà di attivare le procedure di alienazione dei beni in modo capillare su tutto il territorio nazionale e di snellirne i procedimenti - ha dichiarato il Direttore dell'Agenzia del Demanio Riccardo Carpino - L'Agenzia è impegnata in un corposo piano di dismissioni per il prossimo triennio e questo rappresenta uno degli strumenti messi in campo per assicurare la massima trasparenza, le professionalità qualificate e nuovi canali per rispondere a quanto prevede la Legge di Bilancio".