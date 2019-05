corte costituzionale

Indagini Consob, la Corte Ue deciderà sul diritto a non rispondere

La Corte di giustizia dell'Unione europea dovrà chiarire se il "diritto al silenzio" che spetta a chi potrebbe essere incolpato di un reato valga anche davanti alla CONSOB per gli illeciti di sua competenza. Con l'ordinanza n. 117, depositata oggi (relatore Francesco Viganò), la Corte costituzionale ha chiesto, infatti, ai giudici di Lussemburgo di stabilire, in via pregiudiziale, se per il diritto comunitario chi è sospettato di market abuse abbia il diritto di non rispondere alle domande della ...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24