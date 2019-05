COMPETENZA

Contratti a distanza, la dilazione della consegna integra una nuova proposta

Corte di cassazione - Sentenza 15 maggio 2019 n. 12899

«Nei contratti tra persone lontane, la modifica, da parte dell'accettante, del termine per l'esecuzione indicato nella proposta - implicando la realizzazione di un assetto d'interessi sostanzialmente diverso da quello indicato dal proponente, specie in caso di attribuzione, anche implicita, di essenzialità al nuovo termine - si configura come nuova proposta, con conseguente necessità di accettazione dell'originario proponente». Lo ha ribadito la Corte di cassazione, sentenza n. 12899 di oggi,

