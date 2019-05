corte costituzionale

Consulta: legittima l'inapplicabilità della particolare tenuità da parte del giudice di pace

Corte costituzionale - Sentenza 16 maggio 2019 n. 120

La Corte costituzionale, sentenza 120 di oggi, conferma la non applicabilità della non punibilità per particolare tenuità del fatto da parte dei giudici di pace. Il ricorso era stato sollevato dal Tribunale ordinario di Catania con riguardo ad un atto di appello da parte di un imputato per lesioni colpose, a seguito di sinistro stradale, condannato dal locale giudice di pace alla pena di 400 euro. Secondo il rimettente sussistevano tutti i presupposti per adottare una pronuncia di non punibilità, ...

