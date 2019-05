legge 119/2017

Vaccini, danni permanenti sempre coperti

Corte di cassazione - Ordinanza 16 maggio 2019 n. 13208

Tutela indennitaria piena, anche per le somministrazioni avvenute nei decenni passati, per i soggetti danneggiati in via permanente dai vaccini indicati nel Dl vaccini del 2017 come obbligatori. E ciò anche se all'epoca non lo erano. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 13208, accogliendo (con rinvio) il ricorso di una donna che aveva contratto la poliomelite dopo essersi vaccinata nel lontano '61. Per la Suprema corte, infatti, l'art. 5-quater introdotto dalla legge n. 119 ...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24