Sul bollo auto le regioni possono applicare esenzioni fiscali. Lo ha precisato oggi la Corte costituzionale con la sentenza n. 122. Nel comunicato stampa diramato dai giudici delle leggi viene anticipato il contenuto della decisione: le peculiarità attribuite alla tassa automobilistica impongono alle Regioni solo di non aumentare la pressione fiscale oltre i limiti fissati dal legislatore statale. Quindi, per sviluppare un'autonoma politica fiscale in funzione di specifiche esigenze, le Regioni possono introdurre esenzioni anche se il legislatore statale non lo ha disposto.