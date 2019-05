E' confermata la presenza nell'ordine del giorno del consiglio dei ministri odierno del disegno di

legge governativo sulla riforma della magistratura onoraria. A quanto si apprende da fonti del ministero della Giustizia, ci sarebbe stato un intervento in extremis del ministro Bonafede per togliere dal ddl la disposizione che prevedeva di estendere la possibilità di tenere udienze ad altre categorie in aggiunta alla magistratura onoraria. La norma è stata espunta e a palazzo Chigi dovrebbe approdare il testo concordato con le associazioni rappresentative dei magistrati onorari.