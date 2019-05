Giudici onorari e spese di giustizia, il Governo approva due Ddl

consiglio dei ministri

Il Consiglio dei ministri che si è riunito ieri, lunedì 20 maggio 2019, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Vicepresidente Luigi Di Maio, ha approvato su proposta del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, due disegni di legge in materia di Giustizia. Il primo Ddl introduce modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia introducendo il gratuito patrocinio anche per la negoziazione assistita, purché sia condizione di procedibilità della domanda e sia stato raggiunto un accordo. Il secondo Ddl invece introduce modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria, recependo alcune delle indicazioni del Tavolo tecnico. In particolare, si riducono le incompatibilità per quanto concerne i rapporti di parentela con gli avvocati; si estende parzialmente la legge 104; si stabilisce una modalità bimestrale anziché trimestrale per il pagamento delle indennità.

Infine il Cdm ha avviato l'esame di un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica ed un altro decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di famiglia.



Interventi salutati con favore dal presidente del Consiglio nazionale forense Andrea Mascherin. «Bene - afferma Mascherin - l'approvazione in CdM delle modifiche alla normativa sul patrocinio a spese dello Stato che accolgono in buona parte la proposta del CNF e che vanno dall'estensione dell'istituto alla negoziazione assistita in caso di buon esito della stessa, a modalità più rapide e semplici per l'ammissione allo stesso e alla liquidazione dei compensi, a un maggior rispetto, come base di calcolo, dei limiti minimi fissati dagli attuali parametri. Con l'auspicio - conclude - di poter apportare altri piccoli ritocchi migliorativi in sede di percorso parlamentare».



DDL spese di giustizia - IL TESTO E LA RELAZIONE



Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (disegno di legge)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato un disegno di legge che introduce modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Al fine di dare piena attuazione all'art. 24, terzo comma, della Costituzione, che garantisce il diritto di difesa anche ai non abbienti, si adegua l'istituto del gratuito patrocinio alla evoluzione delle procedure, introducendo la possibilità di accedervi anche nel caso di negoziazione assistita, quando questa sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale e sia stato raggiunto un accordo.

Tale limitazione all'accesso si giustifica in considerazione della finalità di incentivare il raggiungimento di accordi in funzione deflattiva del contenzioso.



*****

MAGISTRATURA ONORARIA - 4IL TESTO E LA RELAZIONE

Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria (disegno di legge)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato un disegno di legge che introduce modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria.

Il testo ha l'obiettivo di raggiungere una più razionale e funzionale gestione della figura del magistrato onorario e recepisce alcune delle indicazioni scaturite dal Tavolo tecnico istituito con decreto del Ministro della giustizia del 21 settembre 2018, per migliorare le condizioni della magistratura onoraria.

Tra le novità: si restringe il regime delle incompatibilità dei magistrati onorari di cui all'art. 5 in relazione ai casi di rapporti di parentela, affinità e coniugio tra magistrato onorario e il "familiare" esercente la professione forense; si estende parzialmente ai magistrati onorari la disciplina di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di consentire l'assegnazione ad altra sede per assistere un familiare con disabilità; si modificano le modalità di pagamento delle indennità dei magistrati onorari, stabilendo una cadenza bimestrale al posto di quella trimestrale.



*****

DECRETO SICUREZZA

Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica (decreto-legge – inizio dell'esame)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell'interno Matteo Salvini, ha avviato l'esame di un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.



*****



DECRETO FAMIGLIA

Disposizioni urgenti in materia di famiglia (decreto-legge – inizio dell'esame)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Luigi Di Maio, ha avviato l'esame di un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di famiglia.