"Bene l'approvazione in CdM delle modifiche alla normativa sul patrocinio a spese dello Stato che accolgono in buona parte la proposta del CNF e che vanno dall'estensione dell'istituto alla negoziazione assistita in caso di buon esito della stessa, a modalità più rapide e semplici per l'ammissione allo stesso e alla liquidazione dei compensi, a un maggior rispetto, come base di calcolo, dei limiti minimi fissati dagli attuali parametri. Con l'auspicio di poter apportare altri piccoli ritocchi migliorativi in sede di percorso parlamentare". Lo afferma il presidente del Consiglio nazionale forense Andrea Mascherin che prosegue: "Assieme ai nuovi parametri e alla legge sull'equo compenso si tratta di un altro passaggio verso il necessario riconoscimento della attività difensiva anche dal punto di vista economico. Nel dare atto al ministro Bonafede di avere mantenuto l'impegno assunto con il CNF, - conclude Mascherin - ora bisogna continuare a lavorare con la politica perché il diritto al compenso dignitoso per gli avvocati trovi sempre migliore e maggiore applicazione".