cumulo soggettivo

Sinistri, il penale non blocca l'azione civile congiunta verso danneggiante e assicuratore

Corte di cassazione – Sentenza 21 maggio 2019 n. 13661

A seguito di un incidente stradale, nel caso mortale, non va sospeso il giudizio civile per il risarcimento dei danni, intentato nei confronti dell'investitore e dell'assicurazione ed iniziato dopo la pronuncia di primo grado in sede penale. Lo hanno stabilito le Sezioni unite civile con la sentenza n. 13661 di oggi.

