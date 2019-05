Corsa a tre per l'incarico di procuratore di Roma, posto lasciato vacante da Giuseppe Pignatone, in pensione dal 9 maggio: la Commissione per gli incarichi direttivi del Csm porterà al Plenum tre proposte, con i nomi del procuratore generale di Firenze, Marcello Viola, che ha ricevuto in Commissione 4 voti a favore, il procuratore di Firenze, Giuseppe Creazzo, e quello di Palermo, Francesco Lo Voi, con un voto ciascuno. Lo Voi e Viola sono entrambi di Magistratura Indipendente, la corrente moderata dei magistrati, mentre Creazzo è di Unità per la Costituzione, il gruppo di centro delle toghe. La scelta finale spetterà al Plenum, dopo che sui candidati proposti avrà dato il suo parere anche il ministro della Giustizia.