L'avvocatura svolge un "ruolo insostituibile" nella "elaborazione della cultura giuridica del Paese" e questo "impone che l'attività forense sia esercitata con autonomia e professionalità". Lo scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato all'inaugurazione dell'anno giudiziario del Consiglio nazionale forense, che è stato letto dal presidente del Cnf Andrea Mascherin.

"A tal fine - sottolinea il capo dello Stato - si rivela centrale la cura per la formazione continuativa e l'impegno per il rigoroso rispetto delle regole deontologiche che il Consiglio ha sempre assicurato".