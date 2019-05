La costituzionalizzazione dell'avvocatura è necessaria per completare "l'attuazione del giusto processo". "Auspico che su questa tema si sviluppi in Parlamento un dibattito responsabile e aperto al contributo di tutti i soggetti coinvolti e in particolare dell'avvocatura". Lo ha detto Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato, intervenendo all'inaugurazione dell'anno giudiziario del Consiglio nazionale forense..