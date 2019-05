ANNO GIUDIZIARIO FORENSE 2019

«L'avvocatura è consapevole dell'importanza che ha acquisito nella società. Le va riconosciuto il merito di aver assunto questo ruolo nel pieno di una crisi economica che ha colpito anche il ceto forense. La nostra missione di avvocati è quella dei compositori ed è molto più difficile di chi invece alimenta le contrapposizioni». Lo ha detto, questa mattina, il presidente del CNF Mascherin inaugurando l'anno giudiziario forense 2019, a Villa Aurelia a Roma. Presenti il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, il primo presidente della Corte Suprema di Cassazione Giovanni Mammone e il presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi.



«La composizione – ha proseguito Mascherin - significa anche compassione e solidarietà verso i deboli». «Un esempio importante è stato offerto dalla Corte Costituzionale nel suo viaggio nelle carceri: un'occasione per ricordare che il garantismo è l'affermazione di un sistema processuale giusto e l'unico presupposto per una vera sicurezza sociale, non garantita dall'innalzamento delle pene bensì dal rispetto delle regole a garanzia di tutti». «Ecco perché - ha concluso - il garantismo è una idea di Stato ed è nel cuore della Costituzione ed ecco perché il ruolo indipendente e libero dell'avvocato, che è il garante dei diritti, deve essere riconosciuto nella Costituzione».



Il presidente del Cnf ha poi letto il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha sottolineato come l'avvocatura svolga un «ruolo insostituibile» nella «elaborazione della cultura giuridica del Paese» e questo «impone che l'attività forense sia esercitata con autonomia e professionalità». «A tal fine - sottolinea il capo dello Stato - si rivela centrale la cura per la formazione continuativa e l'impegno per il rigoroso rispetto delle regole deontologiche che il Consiglio ha sempre assicurato».



Per Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato: «La costituzionalizzazione dell'avvocatura è necessaria per completare "l'attuazione del giusto processo. Auspico che su questa tema si sviluppi in Parlamento un dibattito responsabile e aperto al contributo di tutti i soggetti coinvolti e in particolare dell'avvocatura».



«La riforma del processo civile e penale è pronta. Se non ho anticipato i contenuti l'ho fatto

per sottrarre la riforma alle dinamiche della campagna elettorale». Ha invece affermato il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. «Confermo l'impegno - ha aggiunto - a sottrarre la

giustizia a qualsiasi dinamica di carattere politico». «Il riconoscimento del rango costituzionale dell'avvocatura è un obiettivo essenziale. Intendo mantenere fede a questo impegno», ha concluso il Ministro.

Critica l'Associazione nazionale forense. «Da parte del Presidente del Cnf - sottolinea il segretario Luigi Pansini - nessun riferimento alla professione, alla legge professionale o alla governance dell'avvocatura, ma solo un richiamo costante all'importanza dell'avvocato nella costituzione come obiettivo primario della nuova legislatura del CNF, mentre il Ministro della giustizia ha sì parlato di accesso alla professione e di specializzazioni, ma senza alcun coinvolgimento delle componenti istituzionali circondariali e associative dell'avvocatura».

Riguardo poi la riforma del proccesso civile, confermta dal ministro Bonadefe, per Pansini: «C'è da chiedersi il perché della rinuncia ad una migliore organizzazione del lavoro degli uffici giudiziari, pur auspicata dai rapporti ministeriali, e se realmente vi sia bisogno di un ulteriore intervento del legislatore senza aver prima analizzato la relazione, in termini di causa ed effetto, tra modifiche del codice di rito e qualità, numero e classificazione dei procedimenti pendenti. Ovviamente è più facile ricorrere al numero complessivo di 3.444.105 cause civili pendenti per ingenerare nella società e nel cittadino sfiducia nel sistema giustizia e giustificare interventi normativi a macchia di leopardo che, sino ad oggi, si sono rivelati poco funzionali».