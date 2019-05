Se la procura alle liti è "inesistente" l'avvocato paga le spese di giudizio

RICORSO IN CASSAZIONE

Corte di cassazione - Sentenza 29 maggio 2019

Nel giudizio di Cassazione, la procura speciale (espressamente prevista dall'art. 365 c.p.c., a mente del quale «il ricorso è diretto alla corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale») non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso. Non solo, nel caso in cui l'avvocato abbia agito sulla base di una procura rilasciata a margine dell'atto di appello essa si ha per inesistente ed il legale può essere condannato alle spese di giudizio. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, ordinanza n. 14474 del 29 maggio 2019, dichiarando inammissibile il ricorso relativo ad una richiesta di indennizzo nei confronti di una assicurazione.



Se la procura non è rilasciata contestualmente al ricorso, prosegue la decisione, «è necessario il suo conferimento con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata».

Riguardo alle spese, dunque, «nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio - come nel caso di inesistenza della procura ad litem o di procura falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso - , l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio». Diverso, precisa la corte, è invece «il caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem», in cui «non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti da processo».



Nel caso di specie, come detto, si trattava di procura rilasciata a margine dell'atto di appello per la rappresentanza «in ogni stato e grado». Ne consegue che – conclude la corte -, una volta accertato che manca la procura speciale – che come sopra evidenziato costituisce elemento indefettibile e indispensabile per l'esercizio dello ius postulandi nel giudizio di cassazione - l'unico soccombente deve considerarsi lo stesso difensore che ha sottoscritto e fatto notificare l'atto introduttivo del giudizio e che, nei confronti del giudice e delle controparti, afferma di essere munito di procura, e non invece il soggetto da lui nominato, il quale, se non ha conferito la procura, nulla può avere affermato in proposito».