Il consigliere del Csm Luigi Spina, indagato a Perugia, si è autosospeso dalle sue funzioni. Lo rende noto il Comitato di presidenza del Csm. Il Comitato di presidenza sottolinea, in una nota, che "in data odierna il Consigliere Luigi Spina, in considerazione degli eventi che recentemente lo hanno coinvolto, ha dichiarato che non parteciperà all'attività delle Commissioni e del Plenum del Consiglio superiore della magistratura e ha chiesto di essere sostituito dalle funzioni di componente delle Commissioni. Tale comunicazione rende allo stato non necessaria una ulteriore iniziativa del Comitato dovendosi considerare equivalente a una sospensione da tutte le attività consiliari".