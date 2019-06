Frazionamento, nuovo riparto senza revisione tabelle millesimali

condominio

Corte di cassazione - Sentenza 3 giugno 2019 n. 15109

La divisione in due e la successiva vendita di un appartamento non comporta la revisione delle tabelle millesimali ma soltanto un diverso e proporzionale riparto delle spese che può e deve essere fatto dall'amministratore senza dunque la necessità di una specifica delibera assembleare. Lo ha stabilito la II Sezione civile della Cassazione, sentenza n. 15109 di oggi, accogliendo il ricorso degli acquirenti di un immobile che era stato frazionato. La Corte di appello di Firenze all'opposto aveva dato ragione al condominio che aveva continuato a ripartire le spese seguendo la vecchia tabella, come se l'appartamento non fosse mai stato diviso, perché, a suo giudizio, per modificare la tabella sarebbe stata necessaria una specifica delibera o un provvedimento giudiziale.



Per la Suprema corte invece il frazionamento ha determinato una «diversa intestazione della quota millesimale, in precedenza attribuita ad un unico condomino ed ora suddivisa tra due, e ciò imponeva di adeguare le regole di gestione del condominio alla mutata situazione», mentre «non ha inciso sulle tabelle millesimali, con la conseguenza che non sussistevano i presupposti di applicazione dell'art. 69 disp. att. cod. civ.». Non si può infatti ritenere che tale divisione abbia comportato quella «notevole alterazione» tra i valori, o dopo la riforma della legge 220/2012 una alterazione di più di un quinto del valore, tale da imporre la revisione delle tabelle.

«Diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata – conclude la Cassazione -, si deve affermare che, in ipotesi di divisione orizzontale in due parti di un appartamento in condominio, non si determina alcuna automatica incidenza dell'opera sulle tabelle millesimali ai fini della revisione dei valori delle unità immobiliari, mentre grava sull'assemblea l'onere di provvedere a ripartire le spese tra le due nuove parti cosi create ed rispettivi titolari, determinandone i valori proporzionali espressi in millesimi sulla base dei criteri sanciti dalla legge».