È stato pubblicato, a cura del Direttore dell'Ufficio II Reparto Notariato, un avviso ai candidati convocati per la prova orale per identificazione. Si tratta del concorso a 300 posti di notaio indetto con D.D. 2/10/2017. I candidati convocati per la prova orale devono accedere alla sede ministeriale di Via Arenula n. 70, presso la "Sala Riunioni Palazzina San Paolo alla Regola" muniti di una copia del documento di identità al fine di consentire l'identificazione fotografica da parte della Commissione. L'originale del documento al momento dell'accesso al ministero sarà infatti trattenuto dall'Ufficio passi. La nota ricorda che i candidati dovranno altresì portare la tessera di ammissione. In caso di smarrimento della tessera di ammissione dovrà essere portata la relativa denuncia.

