Banche: credito al consumo, tempi brevi per rivalersi sul "coobligato"

Fideiussione ex art. 1957 c.c.

La diffusione del credito al consumo, nel tentativo delle società finanziarie e delle banche di tutelarsi da eventuali morosità, ha portato alla redazione di contratti non sempre in linea con il codice civile. Lasciando così il soggetto che firma il finanziamento insieme al cliente, ed a sua garanzia, esposto all'infinito alle azioni di ripetizione dell'indebito. Per il Tribunale di Firenze, giudice Ghilardini, questo è il caso della diffusa figura del "coobligato", cioè di chi, in un contratto di finanziamento, assume «solidalmente con il cliente» l'obbligo di adempiere ai pagamenti. Ebbene per la Terza sezione civile (nrg 8068/2017), che ha accolto il ricorso della ex moglie del richiedente un "prestito" per l'acquisto di una moto, ed ha revocato il decreto ingiuntivo (per quasi 7mila euro) emesso a favore della banca, «i l nostro ordinamento conosce la figura del fideiussore, quale soggetto che garantisce l'adempimento di un debito altrui», ma non prevede invece «la figura del "coobbligato", del soggetto cioè che, seguendo l'impostazione difensiva della banca, pur non essendo parte del contratto principale né garante, sarebbe comunque responsabile in solido dell'adempimento delle obbligazione della parte contrattuale».



Costui dunque non può che essere un "fideiussore" e come tale destinatario dei relativi obblighi ma anche garanzie. Tra le quali si annovera quella, ex art. 1957 del c.c., per cui «il creditore che non attiva entro sei mesi dalla scadenza del debito gli strumenti di recupero del proprio credito nei confronti del debitore principale decade dal diritto di pretendere l'adempimento dal fideiussore». Una disposizione, prosegue la decisione, che «non risulta pattiziamente derogata e che quindi è senz'altro applicabile». In ambito contrattuale, infatti, prosegue il Tribunale, «o si è parte, e quindi in caso di pluralità soggettiva si assumono di regola obbligazioni solidali (nonché contitolarità degli effetti favorevoli del contratto) o si è garanti/fideiussori, cioè responsabili delle altrui obbligazioni assunte con il contratto principale, senza diventare parte di questo». Non è invece prevista dall'ordinamento la qualità del «coobbligato in un contratto ex sé», di un soggetto cioè che pur non essendo parte, e quindi non essendo titolare degli effetti di esso, assumerebbe, senza assumere la qualità di fideiussore, l'obbligo di garantire l'adempimento altrui.

E, tornando al caso specifico, risulta provato che la ricorrente non è stata parte del contratto di finanziamento in qualità di co-richiedente, e conseguentemente co-beneficiaria degli importi erogati ed impiegati per l'acquisto di un motociclo. La ricorrente non è dunque il soggetto richiedente il finanziamento ma soltanto il fideiussore.



Per cui ad essa si applicano le previsioni del 1957 del c.c. In primis, l'istanza del creditore verso il debitore principale, deve essere necessariamente "giudiziale", «non costituisce pertanto idonea "istanza", la notifica di un atto stragiudiziale». Il creditore, poi, non solo deve proporre le sue istanze contro il debitore principale, ma le deve altresì continuare con diligenza. La disposizione, infatti, «tende a incentivare il creditore ad attivarsi nei confronti del debitore principale, al fine di evitare che il fideiussore rimanga per un tempo potenzialmente indefinito esposto alla escussione della garanzia». Nel caso di specie invece il contratto di credito al consumo venne stipulato nel 2005, con un piano di rimborso da concludersi nel 2009, mentre il ricorso per decreto ingiuntivo risale al 2017, quindi molto oltre i termini previsti.