stabilimento monfalcone

Amianto-bis Fincantieri, con prescrizioni condanne da rivedere

Corte di cassazione - Sentenza 10 giugno 2019 n. 25532

La IV Sezione penale della Cassazione, sentenza n. 25532 di oggi, ha depositato le 160 pagine di motivazioni relative al processo Amianto bis, per le morti sul lavoro nello stabilimento di Monfalcone. In totale, duecentododici capi di imputazione, nove imputati e quarantotto decessi per una storia lunga venticinque anni, che parte nel 1960. La Corte ha confermato la responsabilità per alcuni imputati ma con sanzioni che andranno riviste al ribasso a seguito degli annullamenti per prescrizione (relativi ...

