Amministratore di sostegno, su fine vita autorizzazione del giudice tutelare

corte costituzionale

Corte di costituzionale - Sentenza 13 giugno 2019 n. 144

Il conferimento all'amministratore di sostegno della «rappresentanza esclusiva in ambito sanitario» non porta «con sé, anche e necessariamente, il potere di rifiutare i trattamenti sanitari necessari al mantenimento in vita». Si tratta infatti di un potere che, ove opportuno, deve essere conferito appositamente dal giudice tutelare. Con questa motivazione la Corte costituzionale, sentenza n. 144 di oggi, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, co. 4 e 5, della legge 22 dicembre 2017, n. 219 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento", sollevate (in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione) dal giudice tutelare del Tribunale ordinario di Pavia. Per la Consulta infatti «le norme censurate si limitano a disciplinare il caso in cui l'amministratore di sostegno abbia ricevuto anche tale potere». Spetta al giudice tutelare, tuttavia, attribuirglielo in occasione della nomina – laddove in concreto già ne ricorra l'esigenza, perché le condizioni di salute del beneficiario sono tali da rendere necessaria una decisione sul prestare o no il consenso a trattamenti sanitari di sostegno vitale – o successivamente, allorché il decorso della patologia del beneficiario specificamente lo richieda.



Secondo il Tribunale di Pavia – chiamato ad integrare il decreto di nomina di un Ads di un soggetto in stato vegetativo -, invece, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219 del 2017, l'amministratore di sostegno, al quale, in assenza delle DAT, sia stata affidata la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, ha per ciò solo, sempre e comunque, anche il potere di rifiutare i trattamenti sanitari necessari alla sopravvivenza del beneficiario, senza che il giudice tutelare possa decidere diversamente e senza bisogno di un'autorizzazione di quest'ultimo per manifestare al medico il rifiuto delle cure.



Una lettura bocciata dalla Consulta che spiega come «contrariamente a quanto ritenuto dal giudice rimettente, le norme censurate non attribuiscono ex lege a ogni amministratore di sostegno che abbia la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario anche il potere di esprimere o no il consenso informato ai trattamenti sanitari di sostegno vitale». È infatti sempre il giudice tutelare che, con il decreto di nomina, «individua l'oggetto dell'incarico e gli atti che l'amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario». Spetta al giudice, pertanto, il compito di individuare e circoscrivere i poteri dell'amministratore, anche in ambito sanitario. Tali misure di tutela, prosegue la decisione, peraltro, non possono non essere dettate alla luce delle concrete condizioni di salute del beneficiario. Con una «specifica valutazione del quadro clinico» che si rende tanto più necessaria «allorché, in ragione della patologia riscontrata, potrebbe manifestarsi l'esigenza di prestare il consenso o il diniego a trattamenti sanitari di sostegno vitale». In questi casi, infatti, «viene a incidersi profondamente su "diritti soggettivi personalissimi", sicché la decisione del giudice circa il conferimento o no del potere di rifiutare tali cure non può non essere presa alla luce delle circostanze concrete, con riguardo allo stato di salute del disabile in quel dato momento considerato».

Del resto, argomenta la sentenza, è la ratio stessa dell'istituto dell'amministrazione di sostegno che richiede al giudice tutelare «di modellare, anche in ambito sanitario, i poteri dell'amministratore sulle necessità concrete del beneficiario, stabilendone volta a volta l'estensione nel solo interesse del disabile». Non solo, l'adattamento dell'Ads alle esigenze di ciascun beneficiario è ulteriormente garantito dalla possibilità di modificare i poteri conferiti all'amministratore anche in un momento successivo alla nomina, tenendo conto, ove mutassero le condizioni di salute, delle sopravvenute esigenze del disabile.