In materia di responsabilità civile da circolazione stradale il massimale assicurativo fissato per legge è applicabile d'ufficio dal giudice e nella misura vigente all'epoca del sinistro. Così la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 16148 depositata oggi ha ritenuto oltre il limite legale (il doppio) quanto riconosciuto dai giudici di merito alle figlie eredi come risarcimento del danno morale per l'incidente subito dalla madre, trasportata da un altro proprio figlio su un'auto priva di assicurazione. La Cassazione ha accolto il rilievo della mancata applicazione dell'articolo 21 della legge 990/1969 che prescrive i limiti di risarcimento da parte della compagnia assicurativa designata quando si ricade in uno dei diversi casi previsti dall'articolo 19 della stessa legge.