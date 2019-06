REGOLAMENTO DI COMPETENZA

No alla litispendenza se residuano solo le spese processuali

Corte di cassazione - Sentenza 19 giugno 2019 n. 16374

«Non sussiste la litispendenza ove - perdurando tra gli stessi soggetti la contemporanea pendenza di due cause identiche per petitum e per causa petendi - in una sia in discussione il merito della pretesa azionata, mentre nell'altra residui solo la questione delle spese processuali, essendosi sul merito formato il giudicato». Lo ha stabilito la VI Sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 16374 del 19 giugno 2019, indicata per il "Massimario", che conferma l'indirizzo già espresso a Sezioni ...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24