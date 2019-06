Non è illegittimo il divieto di procreazione assistita per le coppie gay. Lo ha stabilito la Corte costituzionale si è riunita oggi in camera di consiglio per discutere le questioni sollevate dai Tribunali di Pordenone e di Bolzano sulla legittimità costituzionale della legge n. 40/04 là dove vieta alle coppie omosessuali di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. In attesa del deposito della sentenza, l'Ufficio stampa della Corte fa sapere che al termine della discussione le questioni sono state dichiarate non fondate.



"L'esito era temuto. Evidentemente si tratta di una sconfitta, ma è prematuro commentarla. Il diritto costituzionale è una scienza giuridica: si caratterizza per rigore logico e per un dialogo con le altre scienze, tra cui la psicologia, che ci dice che i bambini crescono bene anche con due madri. I nostri argomenti erano forti, speriamo lo siano anche quelli per contrastarli". Lo scrive, in un post su Fb, Alexander Schuster, avvocato specializzato in diritti civili, che assiste la coppia di Bolzano commentando il pronunciamento della Corte Costituzionale.

"Il vero significato di questa sentenza dipenderà - aggiunge - dalle motivazioni. Io personalmente desidero esprimermi dopo averle lette e cioè quando usciranno tra alcune settimane.

Potrebbe essere una cosiddetta sentenza monito, il che non sarebbe una sconfitta, anzi. La Corte potrebbe invitare il Parlamento a mettere mano ad una legge non adeguata ai tempi, smantellata pezzo dopo pezzo, al punto che oramai è necessario ripensarla. E al Parlamento giustamente spetterebbe questo compito. Il problema? Il Parlamento non dà mai seguito a questi moniti, il caso Cappato docet. E al terzo monito la norma è dichiarata incostituzionale. Vedasi la 'saga' del cognome della madre per i figli".

"Oppure potrebbe essere una sentenza che - prosegue l'avvocato - chiude categoricamente, che condanna la mia cliente del caso di Bolzano al suo destino tutto italiano. La mia madre, che ho chiamato in udienza Teresa, può diventare madre genetica solo se ama un'altra donna, perché nessun uomo potrà mai accogliere il suo ovocita e dare luce ad un bambino. Molte sono le sfumature. Di certo l'esito negativo è in linea con i tempi che corrono, con chi dice che queste donne, queste famiglie, questi desideri naturali di divenire madre non esistono, che il legislatore può fare sostanzialmente come ritiene opportuno. Si tratta di una sconfitta non solo per le coppie lesbiche, ma anche per le donne single. In Italia i paletti limitano tutte le donne, non solo quelle lesbiche. In ogni caso adesso si dovrà vedere come proseguire: l'unica certezza è che, amaramente, ogni speranza di tutelare i diritti di queste donne a divenire madri va riposta semmai in un giudice europeo. E se si vincesse - conclude -, sarebbe comunque una sconfitta, l'ennesima, per il diritto italiano e per la nostra cultura giuridica".



"Accogliamo con grande soddisfazione il pronunciamento della Corte Costituzionale che ribadisce un principio di semplice buon senso, ovvero che non esiste un diritto assoluto alla genitorialità e che la prospettiva giuridica non è adulto-centrica, quindi i genitori non hanno diritti ma doveri verso i figli". Così il leader del Family Day Massimo Gandolfini.

"Pertanto non sono fondate le questioni sollevate dai tribunali locali sulla legittimità delle legge 40 che vieta alla coppie gay di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Come dimostra una vastissima bibliografia scientifica e ribadisce anche il recente documento della Chiesa sul gender 'Maschio e femmina li creò', il bambino ha diritto a crescere con entrambe le figure genitoriali, padre e madre", prosegue Gandolfini. "Restiamo pertanto convinti che programmare un essere umano fin dal concepimento come orfano della madre (tramite utero in affitto) o del padre (tramite eterologa) è un atto di barbaro egoismo che, oltretutto, priva il nascituro del diritto alla conoscenza delle proprie radici", aggiunge il presidente del Comitato difendiamo i nostri figli.

"Per questi motivi ci sembra ancora più assurdo che oggi la Cgil presenterà due proposte di legge per regolamentate la pratica dell'utero in affitto. La compravendita di nascituri, il commercio di gameti maschili e femminili e il noleggio di uteri di povere disgraziate non sono lavori come altri da normare. Il fatto che viviamo nove mesi nell'utero di nostra madre non è un evento indifferente della nostra vita; c'è una comunione fisica, biologica ed emozionale che non sarà mai cancellata. Un sindacato che si propone di difendere gli ultimi e le classi lavoratrici non può quindi avallare la schiavizzazione delle donne e il mercimonio di bambini, ma soprattutto non può essere latore di leggi che spezzino il legame primigenio della vita. Il segretario Landini si interroghi sulla lontananza siderale del suo sindacato dal vero sentire delle lavoratrici italiane, che chiedono più tutele per la maternità e un welfare migliore per le famiglie e non regolamenti per vedere ovuli e bambini a degli sconosciuti" afferma ancora Gandolfini. "Avendo avuto occasione di conoscere direttamente il segretario Lama negli anni settanta, sono assolutamente certo che il primo ad essere esterrefatto davanti a questa deriva antropologica sarebbe proprio lui, che pur non condivideva i principi cristiani della mia cultura", conclude il leader del Family Day. (ANSA).