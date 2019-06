Si è concluso nella tarda mattinata di oggi, con la partecipazione di centinaia di avvocati e con il collegamento in streaming di oltre 30 organizzate dagli Ordini territoriali su tutto il territorio nazionale, il confronto tra le voci rappresentative dell'avvocatura italiana e i rappresentanti del mondo istituzionale e delle imprese sul tema dell'equo compenso – "Dall'enunciazione alla disapplicazione" – organizzato dall'Organismo Congressuale Forense con la collaborazione dell'Ordine degli Avvocati di Roma presso l'aula del Consiglio dell'Ordine di Roma nel Palazzo della Corte di Cassazione. A conclusione degli interventi, l'Avvocato Giovanni Malinconico, Coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense, ha dichiarato apprezzamento per l'impegno assunto dal Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede per la concreta attuazione della disciplina dell'equo compenso ed il potenziamento delle azioni contro l'elusione della legge. Apprezzamento anche per le dichiarazioni del Sottosegretario di Stato del Ministero della Giustizia, Jacopo Morrone, a favore dell'applicazione della legge. Ha inoltre richiamato l'opportunità di riconoscere un duplice valore di natura politica alla battaglia condotta dall'avvocatura italiana per l'equo compenso.