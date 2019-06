disciplinare avvocati

Avvocati, no al silenzio assenso per il passaggio all'Albo ordinario

Corte di cassazione - Sentenza n. 16740/2019

Nessun automatismo nel passaggio dall'Elenco speciale all'Albo ordinario. Lo chiariscono le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza n. 16740 di oggi, rigettando il ricorso di un legale. Al procedimento per l'iscrizione agli albi, dettato dal nuovo ordinamento della professione forense, di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, spiega la decisione, non si applica «l'istituto del silenzio assenso come regolato per il procedimento amministrativo»

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24