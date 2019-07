demansionamento

Riorganizzazione aziendale, legittimo spostare venditori al call center

Corte di cassazione - Ordinanza 1° luglio 2019 n. 17634

A seguito di una riorganizzazione aziendale, il dipendente che rifiuta una ricollocazione, anche presso altra sede, non può poi chiedere il danno da demansionamento per la nuova posizione assegnatagli. La Corte di cassazione, ordinanza n. 17634 di oggi, ha così respinto il ricorso di una addetta alle vendite di Telecom Italia spostata al call center "187" a seguito della riduzione della forza lavoro della società nell'area di Brescia. Alla ricorrente, in alternativa, era stato proposto il supporto ...

