Il terremoto che ha investito il Csm ora rischia di travolgere anche il procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio, componente di diritto di Palazzo dei marescialli, portando a un livello senza precedenti la crisi di credibilità che ha investito la magistratura. Ne chiede le dimissioni l'Associazione nazionale magistrati e la sua posizione è al vaglio del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, che con lui condivide la titolarità dell'azione disciplinare nei confronti delle toghe.

A gettare ombre sul Pg è la pubblicazione delle intercettazioni eseguite dalla Guardia di finanza nell'ambito dell'inchiesta di Perugia e inviate al Csm. Il trojan inserito nel cellulare dell'ex presidente dell'Anm Luca Palamara ha registrato un lungo colloquio, avvenuto il 21 maggio scorso, in cui Fuzio sembra fornire dettagli al pm romano sull'inchiesta a suo carico per corruzione, dopo che la procura di Perugia aveva mandato un'informativa al Csm. Una conversazione in cui i due, accomunati da un'amicizia oltre che dalla comune appartenenza ad Unicost, parlano anche della nomina del prossimo procuratore di Roma, oggetto di attenzione e trattative almeno di una cena tra Palamara, cinque togati del Csm (4 si sono dimessi, uno Paolo Criscuoli è ancora autosospeso) e gli esponenti del Pd Luca Lotti e Cosimo Ferri.



Il nuovo caso devastante per le toghe esplode proprio nel giorno in cui la Sezione disciplinare del Csm è chiamata a valutare la richiesta di Fuzio di sospendere dalle funzioni e dallo stipendio Palamara per le vicende che gli sono contestate a Perugia e per quelle cene con i politici sulle nomine. Una richiesta infondata, secondo il pm romano, che alla prima udienza davanti al "tribunale delle toghe" ha ricusato un altro dei suoi giudici (lo aveva già fatto con Sebastiano Ardita), Piercamillo Davigo, per i duri giudizi espressi sulla vicenda nel plenum del Csm del 4 giugno scorso. In una memoria Palamara chiede scusa al capo dello Stato, riconosce che "errori sono stati commessi", ma si definisce "parte di un sistema" di cui non può assumersi da solo le responsabilità. L'udienza è stata aggiornata al 9 luglio, ma intanto già domani il vice presidente del Csm David Ermini dovrebbe decidere la composizione della Sezione disciplinare che deve pronunciarsi sulle ricusazioni. Se ne farà parte anche Giuseppe Cascini, il togato eletto in quota pm che si è astenuto dal procedimento sul merito che riguarda Palamara, si eviterà che il procedimento slitti a ottobre.

Intanto ora potrebbe essere Fuzio a rischiare il procedimento disciplinare. Da via Arenula filtra la "grande preoccupazione" del ministro Bonafede, che avrebbe perciò incaricato i suoi uffici di analizzare il caso "sotto tutti i profili". Non ha dubbi sulla necessità di un passo indietro l'Anm: serve un"gesto di responsabilità" per preservare le istituzioni da "ulteriori effetti devastanti" ha scritto la giunta dell'Anm che chiede il deferimento di Fuzio ai probiviri.