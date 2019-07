lavoro

Cessione ramo di azienda illegittimo, retribuzione piena senza compensazione

Corte di cassazione – Sentenza 3 luglio 2019 n. 17785

Se la cessione del ramo di azienda è avvenuta in assenza dei presupposti di legge, l'azienda cedente dovrà pagare per intero le retribuzioni non corrisposte al dipendente senza dunque poterle compensare con quanto pagato dall'azienda cessionaria. La Corte di cassazione, sentenza n. 17785 di oggi, ha così accolto il ricorso di un ex dipendente di Telecom Italia contro il rifiuto della Telco di pagargli gli stipendi arretrati a seguito della cessione del ramo d'azienda a HP DCS.

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24