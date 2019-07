Per la riforma del Csm "i tempi sono strettissimi", per il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. "Conto di portare in consiglio dei ministri, nell'arco dei prossimi 10 giorni, tutta la riforma della giustizia: processo civile, processo penale e anche la riforma del Csm", afferma Bonafede a margine di un convegno di Movimento consumatori e Federconsumatori.

La riforma, anticipa il ministro Bonafede, "riguarderà non solo il Csm, ma tutta la magistratura, quali sono le dinamiche al suo interno, sia per l'accesso sia per gli avanzamenti di carriera, affinché ci sia un perimetro blindato di meritocrazia che non possa essere scalfito dal correntismo, che ha portato a quello che tutti abbiamo visto".

"Ci saranno delle novità molto importanti perché anche sul Csm bisognerà intervenire con determinazione in vista di una maggiore tutela dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura", dice il Guardasigilli.