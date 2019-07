assicurazione danni

Rca, vessatoria la clausola di rivalsa per guida in stato di ebbrezza

Corte di cassazione - Sentenza 9 luglio 2019 n. 18324

È vessatoria la clausola del contratto di assicurazione Rc auto che prevede la rivalsa della compagnia per i danni provocati dal sinistro se il conducente guidava in stato di ebbrezza. La Corte di cassazione, sentenza n. 18324 di oggi, ha così respinto il ricorso di Sara Assicurazioni confermando la decisione della Corte di appello di Genova che aveva già rigettato la richiesta di rivalsa per oltre 320mila euro nei confronti dell'assicurato, a seguito del risarcimento del terzo danneggiato da parte ...

