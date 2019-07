lavoro

Licenziabile il sindacalista per attacco gratuito al top management

Corte di cassazione - Sentenza 16 luglio 2019 n. 19027

Licenziabile per giusta causa il sindacalista che fa un «attacco gratuito ai vertici aziendali». In particolare, il rappresentante dei lavoratori aveva attribuito alla «persona posta ai massimi vertici aziendali» l'esercizio di pressioni per indurlo a prendere posizione a favore dell'azienda in un contenzioso contro un altro dipendente, ed a lasciare il suo ruolo di RLS, affermazioni poi rivelatasi false grazie all'ascolto delle registrazioni audio. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la ...

