Giovanni Malinconico, Coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense, insieme al Segretario Vincenzo Ciraolo, al Tesoriere Alessandro Vaccaro e al Componente dell'U.C. Armando Rossi, ha incontrato questa mattina i responsabili Giustizia della Lega nell'ambito delle consultazioni con le forze politiche. Lo comunica l'Ocf con una nota. «L'incontro, cui hanno preso parte l'onorevole Riccardo Molinari, il senatore Andreea Ostellari e il sottosegretario Jacopo Morrone – prosegue la nota -, ha consentito all'OCF di illustrare le proprie attività e finalità ed ha costituito l'occasione per un confronto ampio e franco sulle riforme in corso e sulle principali questioni di interesse per l'Avvocatura». «Nel corso dei lavori, hanno suscitato interesse il ruolo di sintesi dell'OCF tra le componenti dell'Avvocatura e le tematiche su cui sta incentrando la propria attività, nell'intesa che il dialogo così proficuamente avviato proseguirà sulle proposte concrete oggi anticipate».