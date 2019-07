L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) e l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (Ocf) hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa volto a garantire la reciproca cooperazione, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, al fine di rendere più efficace la tutela del risparmio e la protezione degli investitori e dei consumatori. Lo comunica l'Ocf con una nota. La cooperazione si realizzerà, in particolare, attraverso: la segnalazione dell'AGCM all'OCF di casi in cui, nell'ambito di procedimenti di propria competenza, emergano ipotesi di possibili violazioni da parte degli iscritti all'albo (consulenti finanziari e soggetti abilitati) delle norme alla cui applicazione è preposto l'Organismo; la segnalazione dell'OCF all'AGCM di casi in cui, nell'ambito di procedimenti di propria competenza, emergano ipotesi di possibili violazioni della disciplina delle pratiche commerciali scorrette relative al settore finanziario; la costituzione di specifici gruppi di lavoro per promuovere il confronto in materia di tutela dei consumatori; lo scambio reciproco di documenti e informazioni per lo svolgimento delle rispettive funzioni, nel rispetto delle disposizioni vigenti.