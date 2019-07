"Per il Csm va cambiato il sistema elettorale, anche ricorrendo al sorteggio così che le correnti non possono mettersi d'accordo". Lo ha detto il vice premier Luigi Di Maio intervistato da Uno Mattina su Rai1 dove ha messo in risalto che "grazie alla legge anticorruzione abbiamo scoperto il più grande scandalo della magistratura". Sulla riforma della giustizia ha invece richiamato l'attenzione sul fatto che si parla non solo di giustizia penale, ma anche di giustizia amministrativa e civile: "dobbiamo dimezzare i tempi del processo civile".