locazioni

Sì alla maxi penale per i ritardi nella restituzione degli immobili di pregio anche se la richiesta è illegittima

Corte di cassazione - Sentenza 19 luglio 2019 n. 19523

La maxi penale per la restituzione fuori termine dell'immobile da parte del conduttore resta valida anche se il locatore non aveva il diritto di rientrarne in possesso, non avendo mai ceduto la casa al figlio. All'inquilino infatti spetta la tutela risarcitoria, «in misura non inferiore a trentasei mensilità», fissata dall'articolo 3, co. 3, della legge n. 431/98. Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 19523 di oggi, segnalata per il "Massimario"

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24