La sera del 10 dicembre 2010 avrebbe dovuto recitare «L'Ebreo» al teatro Verdi di Pordenone ma a causa di una improvvisa raucedine, certificata (a distanza) dal medico personale, aveva dato forfait. Peccato però che quella sera stessa Francesca Romana Rivelli – alias Ornella Muti - era stata immortalata ad una cena di beneficienza a San Pietroburgo seduta al fianco di Vladimir Putin ed insieme a «numerose stelle dello spettacolo internazionale». La Cassazione, sentenza n. 34478, ha depositato oggi le motivazioni della condanna a 6 mesi di reclusione e 500 euro di multa (con beneficio di sospensione della pena condizionato al pagamento di una provvisionale di 30mila euro) decisa il 13 giugno scorso. La condanna emessa dalla II Sezione penale conferma così il verdetto della Corte di appello di Trieste che nel luglio 2017 aveva riconosciuto l'attrice responsabile di un tentativo di truffa e di induzione al falso in certificazione (considerato anche che il giorno prima aveva regolarmente recitato a Gorizia). In particolare, la messa in scena era servita a non pagare la penale di 27mila euro (raddoppiabile in caso di disdetta comunicata con meno di 10 giorni di anticipo) prevista nel contratto siglato con l'Associazione Teatro di Pordenone per tre serate. La liquidazione del danno sarà decisa in sede civile.