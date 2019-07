danno reputazionale

Banche, licenziabile funzionario che accredita solvibilità cliente

Corte di cassazione - Sentenza 30 luglio 2019 n. 20521

Sì al licenziamento per giusta causa del funzionario di banca (Banco di Sicilia poi Unicredit) che, senza esserne autorizzato, invia messaggi ad altri operatori finanziari (Jp Morgan di New York) «idonei ad ingenerare nell'interlocutore l'affidamento sulla solvibilità» di un cliente. In realtà, un finanziere brasiliano a cui sarebbero stati riconducibili fondi per due miliardi di dollari. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 20521 di oggi, affermando che un simile comportamento esponendo ...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24