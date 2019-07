"Buone notizia per la magistratura onoraria! Come avevo già anticipato, la riforma della magistratura onoraria che supera la nefasta legge Orlando è stata presentata al Senato e presto sarà assegnata per seguire l'iter parlamentare. Si tratta di un lavoro di squadra che abbiamo portato avanti al ministero confrontandoci con i rappresentanti di categoria. Con orgoglio vi dico che si tratta di un altro punto del contratto che si avvia a diventare legge", lo scrive su Facebook il Guardasigilli Alfonso Bonafede. "Continuiamo a lavorare per una giustizia che funzioni, che abbia tempi celeri e che sia veramente al servizio dei cittadini. I cittadini non possono più aspettare!", conclude il ministro della giustizia.